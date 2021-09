Melle soll fahrradfreundlicher werden: Fahrraddemo am Sonntag

Ab aufs Rad: Am Sonntag startet eine Rad-Demonstration durch Melle. Ziel: Mehr Freiräume für Kinder und ein fahrradfreundliches Melle.

Stefan Flach

Melle. Kidical Mass – unter diesem Titel startet am Sonntag, 19. September, eine Fahrradrundfahrt durch die Meller Innenstadt. Ziel der Fahrraddemo: mehr Freiräume für Kinder im Straßenverkehr und ein fahrradfreundliches Melle.

Die Route durch die Meller Innenstadt sei mit einer Länge von etwa sechs Kilometern auch für die jüngsten Radfahrenden gut machbar, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter vom ADFC, Melle for Future und Fridays for Future Melle. Die Du