Die Wiederwahl von Bernd Gieshoidt zum Ortsbürgermeister von Wellingholzhausen dürfte ein Selbstläufer sein. Bernd Gieshoidt (Wellingholzhausen)

Stefan Gelhot

Wellingholzhausen. In Wellingholzhausen ist Kontinuität angesagt: Die CDU erreicht bei der Ortsratswahl wiederum die absolute Mehrheit und dürfte mit Bernd Gieshoidt erneut den Ortsbürgermeister stellen. Die SPD muss Federn lassen.

Von so einem Ergebnis kann die CDU in so manch anderem Stadtteil nur träumen: Die Christdemokraten holen bei der Ortsratswahl im Beutlingsdorf 66,61 Prozent der Stimmen und besetzen damit zehn von 15 Sitzen im Ortsrat. Mit einem plus von 1,