Gerling oder Reehuis? In Melle-Neuenkirchen bleibt es spannend

Karl-Heinz Gerling oder Alfred Reehuis? Die Frage, wer künftig das Amt des Ortsbürgermeisters in Neuenkirchen bekleidet, ist noch nicht geklärt.

Sünderhuse Photographie/Atelier am Markt

Neuenkirchen. In Neuenkirchen holen die CDU und die Grünen fast die gleichen Stimmenanteile. Spannend ist die Frage, wer Ortsbürgermeister wird. Amtsinhaber Karl-Heinz Gerling oder Alfred Reehuis?

Im Stadtteil Neuenkirchen schaffen die Grünen ihr bestes Ergebnis. Die Partei holt 32,53 Prozent der Wählerstimmen, was einer Anzahl von fünf Sitzen in dem 15 Mitglieder zählenden Ortsrat entspricht. Damit können die Grünen an ihr Ergebnis