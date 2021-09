Bei Meller Bürgermeisterwahl kommt es jetzt auf die Scholz-Wähler an

Wer zieht künftig als Bürgermeister ins Meller Rathaus ein?

Karsten Grosser

Melle. Die Bürgermeisterwahl in Melle geht in eine Stichwahl. Dabei wird es vor allem auf die Wähler ankommen, die am Sonntag für den aktuellen Amtsinhaber gestimmt haben, meint unser Kommentator.

Das war ja zu erwarten: Der ausgeglichene Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Melle hat sich nun auch in Zahlen niedergeschlagen. Frank Vornholt und Jutta Dettmann gehen auf Augenhöhe in die Stichwahl. Einer von beiden wird Reinhard Scholz