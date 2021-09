Zehnter Heimsieg in Folge: Fünf Fakten zum 3:1 des SC Melle

Das frühe Ausrufezeichen (von links): Malte Moß, Torschütze Damian Hülsmann, Dominik Seeberg und Lars Martinetz nach dem Meller 1:0.

Stefan Gelhot

Melle. Fußball-Landesligist SC Melle hat seine beeindruckende Heimserie mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen den TV Dinklage weiter ausgebaut und sich in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt. Fünf Fakten zum Spiel.

Der SCM war die klar bessere Mannschaft Von Anfang an ließ das Team von Trainer Roland Twyrdy am Sonntagnachmittag keinen Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen. Der vermeintliche Angstgegner aus Dinklage hatte der Körperlichkeit und dem