Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Melle. Mitte der Woche wurde die Feuerwehr Melle zu einem Brand in Eicken gerufen. Ein Gasgrill hatte Feuer gefangen. Wie verhält man sich in so einem Fall richtig, fragten wir Nils Hoyermann, Sprecher der Meller Feuerwehren.

Gas und Feuer – das ist keine gute Kombination. Da kann die Situation schnell außer Kontrolle geraten. Wenn ein Gasgrill brennt wie in der vergangenen Woche in einem Garten in Eicken, gibt es daher einige wichtige Regeln, die