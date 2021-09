Die Skate Night Melle lockte unzählige Familien mit Kindern an.

Stefan Gelhot

Melle. Trotz Nieselregen gingen am Freitagabend 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Grönegaubad in Melle an den Start zur 20. Skate Night. Wir haben die Nacht in Bildern festgehalten.

Organisiert hatten die 20. Skate Night der Stadtjugendring und die Inlineskating-Abteilung des SuS Buer. Drei Runden rollten die Skater durch das nächtliche Melle. Angeführt von einem Musikfahrzeug fuhren Kinder, Jugendliche und Erwachsene