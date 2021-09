An der Bifurkation in Gesmold soll es noch schöner werden

Wo Hase und Else sich teilen: Die Bifurkation in Gesmold. Die Bifurkation in Melle-Gesmold von oben.

Stefan Gelhot

Gesmold. Der Umweltbildungsstandort an der Bifurkation ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll der Standort aufgewertet werden. Der Ortsrat Gesmold hat dazu in seiner jüngsten Sitzung die Weichen gestellt.

Die Bifurkation ist ein weltweit seltenes Phänomen: An der Stelle, wo sich die Hase und die Else teilen, ist vor 21 Jahren der Umweltbildungsstandort entstanden. Nun soll er attraktiver gestaltet werden, wobei der Ortsrat auf finanzielle Un