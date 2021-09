In Neuenkirchen steht Melles größte Spiel-Anzeigetafel

Bei einem Ortstermin haben sich Engagierte und Unterstützer um Markus Schiermeyer, Eike Krystosek, Uwe Bergmann, Elisabeth Aryus-Böckmann und Niels Callesen (von links) die fertige Sport-Ankündigungstafel angeschaut.

Krystosek

Neuenkirchen. Der TV Neuenkirchen ist im Fußball nicht gerade erste Liga. Aber mit der neuen Ankündigungstafel stößt er in höhere Dimensionen vor. In Neuenkirchen steht nun die größte Meller Sportwerbetafel abseits eines Sportplatzes.

Massiv und professionell gebaut, mit Solarpaneel und LED-Beleuchtung: So steht sie da, die neue Anzeigetafel am Neuenkirchener Kreisel auf dem Weg zum Sportplatz. „Nächstes Heimspiel“, prangt es dort in großen Lettern, dazu das TVN-Logo, ei