Kommunalwahl 2021 in Melle: Das sollten Sie als Wähler wissen

Es wird spannend am Sonntag: In Melle sind 37.161 Bürger zum Urnengang aufgerufen.

dpa/Uli Deck

Melle. Wer wird zum Bürgermeister gewählt? Wer zieht in den Stadtrat ein? Wie setzen sich künftig die Ortsräte zusammen, und welche Kandidaten sitzen in den nächsten fünf Jahren im Kreistag? Es wird spannend an diesem Sonntag.

Fünf Kandidaten bewerben sich in Melle für das Amt des Bürgermeisters: Jutta Dettmann (SPD), Silke Meyer (Grüne), Reinhard Scholz (unabhängig), Oliver Volkmer (unabhängig) und Frank Vornholt (parteilos, aufgestellt von der CDU und unterstüt