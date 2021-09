Marvin de Vries (in weiß) ist seit Jahren ein Torgarant im Kader des TV Wellingholzhausen.

Stefan Gelhot

Melle. Wenn Fußball-Kreisligist TV Wellingholzhausen am Sonntag (15 Uhr) beim SV Wissingen antritt, rechnet sich das Team gute Chancen auf den dritten Sieg in Folge aus. Ein Garant für den Erfolg ist Stürmer Marvin de Vries.

Für keinen anderen Verein hat der 26-Jährige bisher seine Fußballschuhe geschnürt. Schon in der Jugend war sein Torriecher offensichtlich. Der Sprung in den Herrenbereich gelang ebenfalls problemlos. In der Kreisklasse schoss de Vries zwisc