Motorradfahrer bei Unfall in Melle schwer verletzt

Der Mann landete mit seinem Motorrad im Straßengraben. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Melle. Bei einem Unfall in Melle ist am Mittwochabend ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall in einer S-Kurve "An der Europastraße". Der 57-Jährige verlor alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Straße ab und landete in einem Straßengraben. Der Mann wurde