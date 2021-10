Welche Nageltrends sind gerade angesagt? Drei Meller Nageldesignerinnen klären auf.

Mona Alker

Melle. Lieber natürlich oder lackiert? Mit Gel oder ohne? Drei Nagelexpertinnen aus Melle berichten beispielhaft, welche Nageltrends es gerade gibt.

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Nageltrends gerade angesagt sind.Welche Rolle Stars und Jahreszeiten dabei spielen.Wie viel Zeit Du im Nagelstudio einplanen musst.Daniela Witte arbeitet in ihrem Homestudio "Nails by Ela" in Wellingholz