So voll wie in den vergangenen Jahren sind die Kornspeicher in diesem Jahr nicht, wie André Fischer (links), Geschäftsführer RWO Melle, und Drescherfahrer Mario Bieder vom Lohnunternehmen Ackermann, wissen.

Christina Wiesmann

Melle. Die Körner lagern golden in der riesigen Halle am Meller Standort der Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land. Und doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn das Erntejahr 2021 war vor allem eines: durchwachsen.

Lars Sieckermann, stellvertretender Geschäftsführer des Kreislandvolkverbands Melle scheint, angesprochen auf das Erntejahr 2021, nach der richtigen Formulierung zu suchen. „Es war im Großen und Ganzen unterdurchschnittlich“, erzählt e