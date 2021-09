Kai Spinneker (vorne) fährt beim Meller Kriterium als Zweiter des gut besetzten Amateurrennens über die Ziellinie.

Heinrich Piper

Melle. Kai Spinneker ist beim Meller Kriterium an der Rottwiese überraschend auf den zweiten Platz gefahren. So konnte sich der Meller in einem schnellen Radrennen Sprintpunkte ergattern, obwohl er kein Sprinter ist.

Die Radrenngemeinschaft (RRG) Osnabrück hatte das Sprintspektakel am Sonntag auf einer flachen 1250-Meter-Runde im Gewerbegebiet Rottwiese zum fünften Mal ausgerichtet. Fünf Klassen für Lizenzradfahrer wurden aufgeboten. Bei dem Radrennen u