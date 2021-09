Zahnschiene und Gurken: Was Gute-Taten-Scouts in Melle an Müll finden

Große Ausbeute: 17 Säcke voller Mülle haben die "Gute-Taten-Scouts" gesammelt.

Florian Brandt

Melle. Müll sammeln und dabei das Kinderhospiz "Löwenherz" in Syke unterstützen: Mit diesem Ziel waren am Samstag 24 Gute-Taten-Scouts in der Meller Innenstadt unterwegs. Dabei landete auch jede Menge Kurioses in den Müllsäcken.

Seit morgens um 9 Uhr waren die „Gute-Taten-Scouts“ der IGS Melle in den verschiedenen Meller Stadtteilen auf Tour. Dabei stießen die Schüler auf Berge von Müll, allein im Bereich des Meller Marktplatzes sammelten die Scouts 30 Liter Müll.