Jonas Strehl – hier am Ball gegen Steinfeld – traf aus rund 25 Metern zum 1:0 des SC Melle in Schüttorf.

Stefan Gelhot

Melle/Schüttorf. Fußball-Landesligist SC Melle fährt einen hart umkämpften, aber verdienten 3:1-Sieg beim FC Schüttorf ein. Nach durchwachsenem Saisonstart landen die Meller den zweiten Erfolg in Folge und scheinen damit wieder auf Kurs.

Das Verfolgerduell am Sonntagnachmittag vor 200 Zuschauern in Schüttorf war lange offen und wurde erst in den letzten Minuten endgültig für den SC Melle entschieden. Die technisch und spielerisch starken Gastgeber versuchten von Anfang, den