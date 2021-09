Beim Ausmarsch der Schützen in Kerßenbrock-Küingdorf fuhr das Königspaar in einer Ponykutsche mit.

Christina Wiesmann

Neuenkirchen/Wellingholzhausen. Im Mai 2019 hatte der Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf sein bislang letztes Fest gefeiert. Denn: In der Pandemie war an Feiern kaum zu denken. Einen ersten vorsichtigen Versuch in Richtung Normalität wagte der Verein nun am Samstag.

Ab 14 Uhr versammelten sich die Schützen auf dem Hof Kückenbusch. Der erste Programmpunkt: 3G. Impfausweise und -zertifikate wurden gezeigt, Teilnehmerlisten kontrolliert. Am Ausmarsch der Schützen mit anschließendem Beisammensein unter Cor