Einsatzkräfte von Feuerwehren aus Melle sind am späten Freitagnachmittag zu einem Unfall in Riemsloh ausgerückt.

NWM-TV

Riemsloh. In einer scharfen Kurve auf der Riemsloher Straße in Melle ist am Freitagnachmittag ein Laster umgekippt. Weil kurz zuvor auf der A30 ein Fahrzeug brannte, führte das in Kombination zu Verkehrschaos.

Der Betonmischer kam aus Riemsloh und fuhr Richtung Melle. In der scharfen Linkskurve an der Einmündung "An der Europastraße" kam der Laster von der Straße ab und rutschte in den Seitenbereich. Weil der Mischer auf die Seite des Führerhause