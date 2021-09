Verlängerung für mobiles Impfen in Melle: Termin am 3. September

Der Impfstoff von Moderna ist auch im Angebot bei der Impfaktion vor der Stadtverwaltung in Melle. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Melle. Das mobile Impfen in Melle geht länger als zunächst angekündigt: Am Freitag, 3. September, kommt ein Impfteam des Landkreises Osnabrück zur Stadtverwaltung am Schürenkamp und impft alle Interessierten in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

Für die Impfung ist keine Anmeldung nötig. Wer sich impfen lassen möchte, kommt zur Stadtverwaltung. Auch junge Menschen im Alter von 12 bis 17 Jahren können sich vom mobilen Impfteam impfen lassen. Im Angebot sind die verschiedenen Impfsto