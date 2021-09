Zwei Meller Derbys mit klaren Rollenverteilungen in den Kreisklassen

Der TSV Riemsloh II empfängt den SC Melle III am Wochenende.

Stefan Gelhot

Melle. Gleich zwei Meller Derbys stehen in den Fußball-Kreisklassen am kommenden Wochenende auf dem Programm. So schätzen die Trainer die Rollenverteilungen ein.

Riemsloh II gegen Melle III favorisiert„Ich sehe uns als Favoriten, weil wir die Heimmannschaft sind und zuhause punkten wollen – nicht wegen der letzten Ergebnisse“, sagt André Klekamp, Trainer vom TSV Riemsloh II. Sein Team empfängt am Fr