VW-Bulli überschlägt sich bei Unfall auf der Europastraße in Melle

Ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich an der Europastraße in Riemsloh.

Kirsten Muck

Riemsloh. Glück im Unglück hatten eine Familie und ein Autofahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Europastraße/Krukumer Straße in Riemsloh. Der Unfall ereignete sich am frühen Mittwochabend gegen 18 Uhr.

Wie ein Polizeibeamter vor Ort erklärte, kam es im Kreuzungsbereich zum Unfall, weil der Fahrer des Opel den VW-Bulli beim Abbiegen übersehen hat. In dem Bulli war eine Familie mit drei Kindern unterwegs auf der Krukumer Straße in Richtung