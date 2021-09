Aktionen und Infos rund ums Fahrrad am Sonntag in Melle

Radwegekorso 2019: Mehrere Teilnahmer machten sich unter dem Motto "Radeln für mehr Sicherheit" auf den Weg.

Jannik Hehemann

Melle. "Radeln für mehr Sicherheit": Die Radwegevereine Himmern und Allendorfer Straße laden unter diesem Motto am Sonntag, 5. Sepember, zu einem Info- und Aktionstag entlang der geplanten Radwegtrassen ein.

Wie bei einem "Tag der offenen Tür" gibt es in der Zeit von 11 bis 15 Uhr an verschiedenen Stellen an der Allendorfer Straße und an der Wellingholzhausener Straße Info- und Aktionsstände, heißt es in einer Mitteilung.In den vergangene