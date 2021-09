Die Berufsakademie Melle will sich erweitern. Auf dem Grundstück am Sandweg soll ein dreigeschossiges Schulungsgebäude entstehen.

Michael Hengehold

Melle. Schon seit Jahren versucht die Berufsakademie Melle (BA) ihre Raumsituation zu verbessern. Jetzt ist eine Lösung in Sicht: Auf dem Gelände am Sandweg soll ein dreigeschossiges Schulungsgebäude entstehen.

Mit dem neuen Semester ab 1. Oktober wachsen die Studiengänge der Berufsakademie Melle (BA) erstmals auf über 200 Studierende an. Nicht zuletzt aus diesem Grund drängt die Raumfrage. Das Domizil am Sandweg 1 platzt aus allen Nähten. An welc