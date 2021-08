Anne Sibylle Schwetter, Kuratorin Sammlung Felix Nussbaum, begleitete die kostbaren Werke von Felka Platek in den Engelgarten.

Petra Ropers

Melle. In schweren Transportkisten kamen die kostbaren Bilder in die Räume am Engelgarten: Mit „Errance – Fluchtwege“ präsentiert der Kunstverein Melle ab Donnerstag, 2. September, eine Ausstellung von besonderer Bedeutung.

Es sei die vielleicht wichtigste Ausstellung in der Vereinsgeschichte, meinte Stephan Leiwe, zweiter Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur in Melle. Denn am Engelgarten treffen zwei jüdische Malerinnen aufeinander, die