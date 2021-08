Schützenausmarsch in Melle: 200 Grünröcke marschieren mit

Im Gleichschritt: Die Wellinger Schützen beim Schützenausmarsch.

Stefan Gelhot

Wellingholzhausen. Lange musste das Vereinsleben coronabedingt ruhen – am Wochenende herrschte wieder Leben im Beutlingsdorf: Die Wellinger Schützen trafen sich am Samstag zum Schützenausmarsch – Überraschungen inklusive.

Improvisieren war angesagt: Weil es am Morgen wie aus Kübeln schüttete, entschlossen sich die Schützen, das gemütliche Beisammensein nach dem Ausmarsch vom Schützenplatz in das "Haus des Gastes" zu verlegen: "Draußen in der Nässe zu sitzen,