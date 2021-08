Machte am Flügel hinter dem Altar ein ganzes Orchester hörbar: Ausnahmepianist Vadim Rudenko begeisterte mit Virtuosität und Feingefühl.

Petra Ropers

Gesmold. Werke russischer Komponisten, interpretiert von den besten Pianisten ihres Landes: Das vierte Musikfest Wasserschloss Gesmold steht ganz im Zeichen der russischen Musik. Und es bot zum Auftakt gleich ein Hörerlebnis auf Weltniveau.

Auch im zweiten Corona-Jahr findet das Musikfest als Teil des „Meller Sommers“ in den Worten von Henriette Freifrau von Hammerstein „Schutz und Raum“ in der Gesmolder Kirche. St. Petrus ad Vincula reihte sich bereits am ersten Abend ein unt