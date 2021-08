Meller Drachenfest 2021 gestartet: "Da brennt auch mal was weg"

Etwas verregneter Auftakt, aber hey, das Wichtigste ist: 2021 findet das Drachenfest Melle überhaupt wieder statt.

André Havergo

Melle. Charlie ist oben, der Riesenhummer auch, drüben wehen Oktopusse. Unter doppelt erschwerten Bedingungen hat am Samstag das Drachenfest Melle begonnen: Corona und immer wieder Schauer.

So richtig gutes Wetter gibt es für Drachenpiloten aber sowieso nicht, erklärt Simon Winkeler: "Zu heiß, zu kalt, zu windig, zu wenig Wind – irgendwas ist immer." Am Samstag mangelt es nicht an Wind, dass es zu heiß wäre, würde bei 15