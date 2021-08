Für Mauersegler und Fledermäuse rückte die Feuerwehr Melle-Mitte mit ihrer Drehleiter am Gymnasium an.

Petra Ropers

Melle. Viele Vogel- und Fledermausarten sind in Bedrängnis: Es fehlt an Nahrung und auch an Unterkünften. Am Gymnasium Melle wurden deshalb Naturschützer und die Feuerwehr Melle-Mitte aktiv.

„Der Verlust der Artenvielfalt hat längst auch Melle erreicht“, mahnt Volker Tiemeyer von der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON). So zählte die SON im gesamten Siedlungskern von Melle-Mitte nicht einmal zehn brütende Starenpaar