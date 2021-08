Jede Menge Papierkram: Gisela Kotzerka und Josef Stumpe koordinieren die Briefwahl im Stadthaus am Schürenkamp.

Simone Grawe

Melle. Das Interesse an der Briefwahl zur Kommunalwahl am 12. September ist groß. Aber was treibt ein Wähler 30 Minuten lang in der Wahlkabine? Wir wissen es nicht, aber in Melle ist das schon vorgekommen.

Seit dem 23. August können die Wähler in Melle per Brief darüber abstimmen, wer neuer Bürgermeister in Melle werden, wer in den Kreistag sowie in den Stadtrat und in die Ortsräte einziehen soll: "Die Stadt hat die Wahlberechtigungskarten an