Jonas Strehl und der SC Melle wollen gegen Steinfeld wieder zurück in die Erfolgsspur.

Stefan Gelhot

Melle. Die Euphorie ist beim Fußball-Landesligisten SC Melle nach zwei Niederlagen in Serie etwas verflogen. Am Sonntag (15 Uhr) will das Team auf heimischem Platz gegen Falke Steinfeld wieder zurück in die Erfolgsspur.

Dem 2:0-Derbysieg zum Auftakt folgte ein 1:2 in Holthausen/Biene und ein 0:1 beim SV Bad Rothenfelde am vergangenen Wochenende. Vor allem das jüngste Derby zeigte aber, dass der SCM qualitativ keine Probleme in der Landesliga haben dürfte.