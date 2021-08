Eine Strohpresse ist auf einem Feld in Neuenkirchen in Brand geraten.

Andreas Gils

Neuenkirchen. Auf einem Feld an der Spechtsheide in Neuenkirchen ist am Mittwochnachmittag eine Strohpresse in Brand geraten. Vier Ortsfeuerwehren wurden alarmiert und konnten durch ihr schnelles Eingreifen einen großen Brand verhindern.

Wie Nils Hoyermann, Sprecher der Meller Feuerwehren, erklärt, war der Brand noch im Entstehen. Neben der Alarmeinheit Neuenkirchen und St. Annen rückten auch zwei Tanklöschfahrzeuge aus Riemsloh und Altenmelle aus. Die beiden Tanklöschfahrz