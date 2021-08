Akustikduo „Nothing left To Loose“ spielt in Melle auf XV Eichen

Das Akustikduo "Nothing Left To Loose" spielt am Samstag, 28. August, ein Hut-Konzert auf dem Hof Rodefeld in Melle.

Nothing Left To Loose

Buer. Am Samstag kommt das Akustikduo „Nothing Left To Loose“ zu einem Hut-Konzert auf den Hof XV Eichen von Stefan Rodefeld in Sehlingdorf.

„Nothing Left To Loose“, das sind Angel und Chris, die als Akustikduo den „Summer of Love“ auf die Bühne bringen. Am Samstag, 28. August 2021, tritt das Duo ab 18 Uhr in der „Magobar“ auf XV Eichen (15 Eichen) an der Sehlingdorfer Straße 41