SuS Buer und TSV Westerhausen melden Ansprüche auf den Titel an

Der TSV Westerhausen will oben mitspielen.

FuPa/Thomas Mönter

Melle. Am letzten Augustwochenende beginnt der Spielbetrieb in den Fußball-Kreisklassen. In der Oststaffel starten gleich fünf Meller Teams mit unterschiedlichen Zielen. Zwei davon wollen weit oben landen.

TSV Westerhausen Mit neuem Trainer geht der TSV Westerhausen in die kommende Saison. Jens Siekemeier folgt auf Ralf Krons und trainierte zuletzt die A-Junioren der JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer in der Landesliga. Zuvor war der 37-Jährige a