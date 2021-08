Oliver Volkmer tritt als einer von fünf Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Melle an.

Gelhot

Melle. Oliver Volkmer tritt als unabhängiger Kandidat zur Bürgermeisterwahl in Melle an. Im Interview spricht er über "die Deppen in Berlin", warum er antritt und wofür er steht.

Herr Volkmer, wo ordnen Sie sich politisch ein?Direkt in der Mitte. Ich bin weder rechts noch links. Auf Ihrer Facebook-Seite haben Sie Beiträge von Heinz-Georg Maaßen, Franz-Josef Strauß, Bild-Chefredakteur Julian Reichelt geteilt. Da