Bauen in Melle: Wo es bald Grundstücke für ein eigenes Haus geben soll

Blick in ein Neubaugebiet (Symbolfoto).

dpa/Boris Roessler

Melle. Den Traum vom Eigenheim können sich Bauwillige in Melle derzeit in Buer, Föckinghausen und Gesmold erfüllen. Allerdings könnten schon bald zwei weitere Baugebiete hinzukommen, in Neuenkirchen und Eicken-Bruche.

Die Nachfrage nach Bauplätzen im Stadtgebieten ist nach wie vor hoch – trotz steigender Baukosten. Doch die Flächen sind begrenzt. Neben Privatleuten, die einzelne Grundstücke verkaufen oder Flächen in zweiter Reihe anbieten, bietet di