Jan Lehmkuhl und seine Mitspieler vom SC Melle haben das Derby in Rothenfelde unglücklich verloren.

Stefan Gelhot

Bad Rothenfelde. Fußball-Landesligist SC Melle hat das Derby beim SV Bad Rothenfelde in Unterzahl mit 0:1 verloren und die zweite Niederlage in Serie kassiert. Fünf Gründe für die unglückliche Niederlage.

Zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive Auf dem zwei Jahre alten Kunstrasenplatz in der Salinenstadt hatten die Gäste aus Melle vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel komplett im Griff. Bad Rothenfelde stand in der Defensive sehr di