Emojis vertonen? Ein Organist zeigt in Melle, wie das geht

Der Organist der Abtei Maria Laach, Gereon Krahforst, begeisterte das Konzertpublikum in der St. Matthäuskirche in Melle.

Conny Rutsch

Melle. Mutig und spannend, einfallsreich und weitab jeglicher Hauptstraßenorgelmusik: So präsentierte Gereon Krahforst das vorletzte der sommerlichen Orgelkonzerte in der St. Matthäuskirche in Melle.

Wie, bitte, vertont ein Organist ein Emoji? Ja, richtig gelesen, eines dieser Gesichter, das gerne per Messangerdienste verschickt wird: grinsend, traurig, wütend, ängstlich oder verliebt. Alle diejenigen, die mit dem Instrument Orgel langw