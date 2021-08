Falls das Drachenfest dieses Jahr ausfällt, ist sich der Drachenclub nicht sicher, ob es im nächsten Jahr stattfindet (Archivfoto).

Andre Havergo

Melle. Die Inzidenz steigt, das Meller Drachenfest ist in der Schwebe. Joachim Kreienkamp vom Drachenclub Osnabrück erklärt uns, in was für einer schwierigen Lage der Verein steckt.

Auf dem Flugplatz in Melle will der Drachenclub Osnabrück am 28. und 29. August 2021 das Drachenfest feiern – zum 15. Mal. Doch Die Corona-Lage spitzt sich zu: Die Inzidenz im Landkreis Osnabrück hat am Freitag den Grenzwert 35 überschritte