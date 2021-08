Anmeldefrist endet: So läuft der Meller Wandertag 2021

Wandern liegt in der Stadt Melle voll im Trend.

Stadt Melle

Melle. Der Meller Wandertag geht am 5. September 2021 in die neunte Runde. Drei Routen in und um Neuenkirchen stehen den Wanderern zur Auswahl. Die Geocaching-Tour ist bereits ausgebucht.

Was im Jahre 2020 wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, erlebt in Kürze eine Neuauflage. Die Rede ist vom neunten Meller Wandertag, der am Sonntag, 5. September 2021, unter den geltenden Corona-Auflagen im Raum Neuenkirchen stattfi