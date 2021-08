Rohrbruch in Melle-Bakum am Freitagmorgen: Haushalte ohne Wasser

Nach den Rohrbrüchen ergoss sich das Wasser über die Straßen.

Stadt Melle

Melle. Am Hirschgraben und an der Straße „Brinksel“ in Bakum ist es in den frühen Morgenstunden des Freitags zu zwei Wasserrohrbrüchen gekommen. Notentnahmestellen wurden bereits eingerichtet.

„Die erste Schadensmeldung erreichte uns um 4.50 Uhr“, erklärte der technische Leiter des Wasserwerks der Stadt Melle, Andreas Stolte. Die Brüche waren derart groß, dass der Bereitschaftsdienst des Wasserwerks das Versorgungsnetz in den bet