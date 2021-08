NRW-Minister Laumann: Seine markantesten Sprüche beim Besuch in Melle

"Sich nicht impfen zu lassen, ist dumm", findet Karl-Josef Laumann.

Stefan Gelhot

Melle. Karl-Josef Laumann nimmt kein Blatt vor den Mund – auch bei brisanten Themen. Das bewies der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen bei einem Besuch in Melle.

"Sozialpolitische Perspektiven nach der Corona-Pandemie" – so lautete der Titel der Veranstaltung am Donnerstag bei Spartherm in Melle. Eingeladen hatte die Meller Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA), eine Vereinigung inn