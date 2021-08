Viktoria Gesmold will Revanche für das Debakel gegen Rulle

Viel Redebedarf hatte Viktoria-Trainer Benjamin Hettwer beim letzten Aufeinandertreffen mit Eintracht Rulle.

FuPa/Karl-Heinz Rickelmann

Gesmold. Keine guten Erinnerungen hat Viktoria Gesmold an das letzte Duell mit Eintracht Rulle in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag (15 Uhr) wollen die Elsekicker Revanche für das Debakel.

Mit 2:9 ging Gesmold am sechsten Spieltag der abgebrochenen letzten Saison in Rulle unter. Zur Halbzeit hatte es noch 0:3 gestanden. Doch die Eintracht erzielte in den letzten zwölf Minuten allein vier Treffer und machte die Blamage perfekt