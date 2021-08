Was das nächste Konzert in der Meller Petrikirche besonders macht

Anna Maria Pfotenhauer und Uwe Schüermann bei den Proben für ihre Konzert in der St. Petrikirche in Melle.

Gelhot

Melle. Das Melodram ist etwas aus der Mode gekommen. Doch Anna Maria Pfotenhauer und Uwe Schürmann holen es zurück in unsere Zeit und nach Melle. Am Mittwoch, 25. August, um 20.15 Uhr geben sie in der Kirche St. Petri ihr Konzert.

"Es ist wie eine Filmmusik, nur ohne Film. Der Sprecher spricht den Text und das Klavier greift Gefühle und Stimmungen des Textes auf und untermalt diesen", erklärt Pianistin Anna Maria Pfotenhauer. So erweckt das Melodram mit Texten und Li