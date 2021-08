Autobahn durch die Idylle: Lkw sorgen für Lärm in Gesmold.

Vincent Buß

Gesmold. Den Gesmoldern ist die Autobahn zu laut: Sie fordern einen Lärmschutzwall. Der ist schon lange geplant, aber immer noch nicht da. Deshalb kam nun sogar Besuch aus Berlin.

Familie Rietmann hat es schön auf ihrem Grundstück in Gesmold, genauer gesagt in Üdinghausen-Warringhof: Der Garten ist groß, der Blick schweift ins Grüne. Aber es rauscht. Und zwar nicht schön wie am Meer, sondern unschön wie bei Straßenve