Meller vertraut einer Fremden seine Katze an – und seine Wohnung

Jörg und seine Katze Bibi sind fündig geworden: Katrin (links) und ihre Tochter Sina kümmern sich während Jörgs Urlaub um das Tier.

Vincent Buß

Melle. Was tun mit dem Haustier, wenn man in den Urlaub fährt? Ein Meller vertraut einer Fremden seine Katze an – und seine Wohnung gleich mit. Ist das nicht ziemlich mutig?

"Beachtet sie einfach nicht", sagt Jörg, als die Katzensitterin und der Reporter den Balkon seiner Wohnung mit Blick ins Grüne betreten. Sonst würde Bibi, seine schneeweiße Perserkatze, wohl Reißaus nehmen, prophezeit er. Tut sie aber nicht