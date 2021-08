Möchte mit dem Geflügelschlachtmobil ein bisschen mehr Tierwohl etablieren: Sascha Wahnschaffe, Inhaber von Rowa in Melle.

Christina Wiesmann

Melle. Der mobile Schlachtstand ist sechs Meter lang und vereint auf weniger als 15 Quadratmetern all das, was zum Schlachten von Geflügel benötigt wird. Gebaut wird das „Geflügelschlachtmobil“ in Melle bei der Firma Rowa.

Sascha Wahnschaffe ist ein Mann mit Visionen. Einer, der anpackt und tüftelt. Einer, der die Dinge besser machen möchte. Er ist Inhaber von Rowa-Stalleinrichtungen, einem Meller Familienbetrieb, der im August 2021 seit 60 Jahren am Mar