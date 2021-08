Anwohner erklären: Darum ist der Parkplatz an der Meller Friedenshöhe weg

Autos können hier nicht mehr geparkt werden. Aber darf man noch wandern?

Vincent Buß

Buer. Der Parkplatz an der Friedenshöhe in Melle-Buer ist Geschichte. Warum das so ist, erklären die Anwohner. Eine Alternative kommt.

Auf Facebook herrscht Verwirrung. Der Parkplatz an der Friedenshöhe in Melle-Buer scheint gesperrt zu sein. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Das fragen sich die Nutzer. Gerüchte entstehen. Also haben wir nachgeschaut.Wer den Friedenshöheweg