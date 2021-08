Die Kandidaten der FDP Melle für den Wahlbereich Melle-Mitte.

FDP Melle

Melle. Der FDP Stadtverband Melle hat die Kandidaten für die Stadtratswahl am 12. September 2021 nominiert. In den drei Wahlbezirken treten folgende Bewerber an.

Im Wahlbereich Melle-Mitte treten Johannes Balsing, Alwin Lemp, Marcel Schröter, Marcel Winkelmann, Edith Kaase, Jürgen Duvendack, Elke Beckötter und Tim Stachorra an.Im Bezirk Bruchmühlen, Riemsloh, Neuenkirchen und Wellingholzhausen gehen