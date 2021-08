Radfahrerin fährt in Melle falsch und kollidiert mit Auto

Eine Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag an der Westerhausener Straße von einem Auto angefahren worden.

Gelhot

Oldendorf. An der Westerhausener Straße ist am Mittwoch eine Radfahrerin von einem Auto angefahren worden. Sie fuhr zwar auf dem Radweg, allerdings in falscher Richtung.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen kurz nach 16 Uhr. Nach Angaben der Autobahnpolizei war die 54-Jährige auf dem Radweg "entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung", unterwegs, so ein Polizeisprecher. An der Westerhausener Straß